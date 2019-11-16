Zeljko Obradovic: Bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak

Turkish Airlines EuroLeague’in 8. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova’ya 88-70 mağlup oldu.

Fenerbahçe’nin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı. Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra. Bugün sergilediğimiz tabloda da kesinlikle son iki maçta bize verdikleri mesajı ve idmana geldiklerinde iletmek istediklerini anlamadığımız kesin. Bugün sergilediğimiz tablo için onlardan çok özür diliyorum. Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak. Bunu hep konuşuyoruz ama bu yeterli değil sanırım. Son çeyrekte sadece 2 faul yaptık takım olarak ve onların nasıl skor ürettiğini izlemekten başka söyleyebileceği bir şey yok. Bu, çok şeyi anlatıyor.”