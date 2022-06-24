Metro’nun desteklediği Zeliha Ağrıs, 20 Mayıs 2022'de İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda, kadınlar 53 kiloda İspanyol Alma Maria Perez Parrado'yu final müsabakasında 8-6 yenerek altın madalyanın sahibi olmuş ve bayrağımızı dalgalandırmıştı. Zeliha, kazanılan zaferi ve buraya geliş öyküsünü içtenlikle anlattı.

10 yaşında tekvandoya başladın. Bu spor dalına başlamandaki en önemli faktör neydi?

Çok hiperaktif bir çocuktum. Voleybol ve basketbol oynadım. Spor branşlarının hepsini seviyorum. Ama o zamanlar kendimi tam keşfedememiştim. Bunlar değil, kendimi ön plana çıkarmalıyım dedim ve nasıl çıkarabilirim buna yoğunlaştım. Babamın lokantası vardı. Abiler, ablalar tekvando elbiseleri ve kuşaklarıyla geliyorlardı. Onların o halleri çok dikkatimi çekti ve tekvandoya yazılacağım dedim. İlk önce ailemizin vermedi. Annem özellikle korktu, bir yerime bir şey olacağı için. Lokantamız da tekvando salonuna çok yakındı. Tekvando salonuna gittim, hocam babam sizinle görüşmek istiyor, tamam dedi. Babamın yanına giderek, tekvando hocası seni çağırıyor dedim... Ertesi gün onları buluşturdum. Babamda görüşmenin ardından, yeter hevesini alsın, başlasın bırakır dedi. Ama o gün bugündür, hevesimi almadım, devam ediyorum.

'Antrenmanın bitti, artık serbestsin' denildiğinde neler yapıyorsun? Zeliha'nın günü nasıl geçiyor?

2-3 saate yakın antrenman yapıyorum. Antrenman sonrası halim kalmıyor. Çıkayım dışarı alışveriş yapayım vs. hiçbiri aklıma gelmiyor. Haricinde dinleniyorum. Kitap okuyup, film izliyorum. Bunların haricinde mutfakta yemek ve tatlı yapmayı çok severim. Ama fit tatlılar. Genellikle evde geçiyor zamanım. Önceki röportajlarımda bir şey yapmadığım sadece spor yaptığım lanse edildi haklısınız. Ama yaşım ilerledikçe, biraz daha pozitif bakmaya başladım olaylara. Kendimi otel odasına kapatmıyorum artık.

Altın madalyayı kazandıktan sonra neler hissettin?

Ayaklarım yere basmıyordu. Kendi adıma mutlu oluyorum ama şöyle... Her şeyden önce ülkemize altın madalya kazandırdığım ve bayrağımızı dalgalandırdığım için çok gururluydum. Milli takım antrenörüm Ali Şahin'i mutlu ettiğim için gururluydum. Ailemi mutlu ettiğim için gururluydum. Bunlar için savaşıyorum.

Altın madalyayı kazandıktan sonra seni en çok şaşırtan kutlama kimden geldi?

Spora destek fazlalaştı. Sosyal medya olsun, telefondan olsun destekleyenler çok oldu. Ama beni en çok mutlu eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun en alt ve en üst zirvesine verdiği katkılar, tebrik mesajları. Dünya Şampiyonu olduğumda da Avrupa Şampiyonu olduğumda da gördüm, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da tebrik mesajı motivemi arttırdı. Bakanımız Kasapoğlu ve Federasyon Başkanı Metin Şahin'in destekleri çok büyük, altyapı harika ilerliyor. Tekvandoda uzun vadede iyi dereceler gelmeye devam edecektir. Spora destek arttıkça spor yükseliyor. Devletimiz zaten elinden gelen her şeyi yapıyor. Markalardan da destek geldikçe, sporumuzu yukarıya taşıyoruz. Şu anda Ülker Metro sponsorum. Kendimi Ülker ailesi olarak hissediyorum. Her zaman benim yanımdalar. Onların destekleri beni daha da ileriye taşıyor.

Ülkemizdeki kadına şiddet olayları hakkında bir şeyler demek ister misin? Bu sporu önerir misin?

- Kendilerini savunacak şekilde bilseler tekvandoyu, özgüvenleri çoğalır. Kendilerini iyi hissederler. Tabii ki bu durum üzücü, inşallah yakın zamanda son bulur.

Buyurgan: Desteğimiz sürecek

Zeliha Ağrıs’ı 2018 yılından beri Ülker Metro markasıyla desteklediklerini ifade eden Ülker CEO’su Mete Buyurgan:” Ülker Metro markasıyla desteklediğimiz Milli Taekwondocumuz Zeliha Ağrıs’ın Avrupa Şampiyonu olmasının mutluluğunu ve gururunu ülkemizle beraber yaşıyoruz. Kadınların toplumda, iş yaşamında, sporda, kısaca hayatın her alanında fırsat eşitliği içinde yer almalarını çok önemsiyoruz. Ülker olarak başarılarıyla göğsümüzü kabartan Zeliha'ya olan desteğimiz bu yüzden daha da kıymetli. Bundan sonra da spora ve sporculara desteğimizi sürdüreceğiz. Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda madalya alan tüm sporcularımızı ve Avrupa Şampiyonu olan Taekwondo Milli Takımımızı da tebrik ediyoruz.” dedi.

Okan Çellik