Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Karadeniz ekibi, son olarak Giresunspor forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki sağ bek Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, son olarak Giresunspor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Zeki Yavru ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı Beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayan Zeki Yavru, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması ile Süper Lig ’de çıktığı 31 maçta 2 asist yapma başarısı göstermişti.