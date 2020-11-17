Zeki Çelik, Tottenham iddiaları hakkında konuştu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasıyla oldukça başarılı bir performans sergileyen milli yıldızımız Zeki Çelik, kendisi hakkında artan transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. So Foot dergisine röportaj veren Zeki, Tottenham'ın kendisine yönelik ilgisine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yaz transfer dönemi kapanmadan önce Zeki Çelik'in Tottenham'a transferine ilişkin iddialar artmıştı. Konuya ilişkin açıklamalar yapan Zeki, "Tottenham'ın ilgisinden haberdar oldum ancak bir teklifte bulundular mı bilmiyorum. Premier Lig'de oynamak ilgimi çekse de sezona başladığımızı düşününce burada kaldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

2018'in yaz transfer döneminde İstanbulspor'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan Zeki için Avrupa'nın birçok üst düzey takımının devrede olduğu aktarılmakta.



