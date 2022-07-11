İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Milli futbolcu Zeki Çelik, transferi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

Football Italia'da yer alan habere göre kendisi için düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki Çelik, transfer tercihinde Mourinho'nun ekstra motivasyoın sağladığını belirterek, "Roma, harika bir kulüp ve beni bu kadar çok istedikleri için gerçekten gurur duydum. Bu benim için seviyemi yükseltmek benim için bir fırsat. Mourinho ile çalışma şansının ekstra motivasyon olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Serie A hayali

Her zaman Serie A'da oynamayı hayal ettiğini belirten Milli futbolcu, "Her zaman Serie A'da oynamayı hayal ettim. Farklı ülkelerden birçok kulüp bana ilgi gösterdi ama en mutlu olabileceğim yerin Roma olduğunu düşündüm." sözlerini dile getirdi.

Forma rekabeti

Takımdaki forma rekabetine de değinen başarılı sağ bek, "Savunmada kendimi hücumdan daha güçlü görüyorum, bu yüzden üzerinde çalışmam ve geliştirmem gereken alan bu. Dört kişilik bir savunmada veya beş kişilik bir orta sahada oynayabilirim, bu kararları teknik direktör verecek. Hedefim elbette ilk tercih olmak, bu yüzden geçen sezon bir kupa kazanan Karsdorp ile iyi bir rekabet ilçerisinde olacağım. Taraftarlar, çok kaliteli harika bir Roma kadrosu görecek." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder

Transferi öncesi kulüp hakkında bilgi almak için Milli futbolcu Cengiz Ünder ile de konuştuğunu doğrulayan Zeki Çelik, "Ayrıca, Cengiz Ünder sayesinde buradayım" dedi.



