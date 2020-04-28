Zekeriya Alp: Hakemler lige hazır

Bu sözler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’e ait. Alp hakemlerin formda kalması için çok önceden tedbir aldıklarını belirterek; “Hakemlere programlar yollandı, ev içi ve ev dışında kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. 5 kişilik bir kadro kurmuştuk, üst düzey eğitimli kişilerden oluşan bir kurulumuz var, Çağatay Şahan yönetiminde. Takibi yapılıyor, hakemlerle sık sık diyalog halindeler. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız” dedi ve ekledi:

‘Herkes dikkat edecek’

“Ligler yeniden başlarsa alınacak önlemlerden biri de seremonide tokalaşmanın olmayacağı ve ’sosyal mesafe’ kuralı uygulanarak futbolcular arasında boşluk bırakılması. ’Sosyal’ mesafe sadece seremonide değil yedek kulübesinde de uygulanacak. Futbolcular aralıklarla oturacak. Antrenman ve maçlar öncesinde futbolcular, ellerini dezenfekte edecek. Bütün bunlara hakemler de tabi tutulacak. Hiç bir hakemimizi riske atmak istemeyiz. Maçlar yeniden başlarsa VAR odaları ve VAR hakemleri için sosyal mesafe, kişisel izolasyona ve dezenfekteye de herkes dikkat edecek.”