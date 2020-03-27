Porto forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu golcü oyuncu Ze Luis, corona virüs nedeniyle evde geçen günlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ze Luis'in son olarak sevgilisi ile çektiği video ise büyük reaksiyon aldı.





Takipçilerinin merak ettiği sevgilisinin adı ise Alesenka Lesenka.

Alesenka Lesenka kimdir?

Alesenka Lesenka, Rusya'da son derece popüler bir isim.

Ze Luis, Spartak Moskova'da forma giydiği dönemde Lesenka ile tanıştı.

Hatta Ze Luis, 2 yıl önce kendisine Newcastle United'dan yapılan teklifi Lesenka'ya aşık olduğu için Rusya'dan ayrılmak istemeyerek reddetmişti.

Alesenka Lesenka, birçok önemli projede yer almış bir dansçı.

Son dönemde hayatlarını Portekiz'de geçiren ikilinin sosyal medya paylaşımları ise büyük dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Alesenka Lesenka'nın Instagram paylaşımlarından alınmıştır)