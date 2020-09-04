Ze Luis anlaşmayı bekliyor
Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, Porto’lu Ze Luis’i gündemine almıştı. Siyah- Beyazlılar, Yeşil Burun Adalı futbolcuyla kurduğu temastan olumlu geri dönüş almıştı. İspanya’dan da talipleri olan 29 yaşındaki golcünün, Porto yönetimine ‘kolaylık sağlayın’ mesajını gönderdiği öğrenildi.
Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, Porto’lu Ze Luis’i gündemine almıştı. Siyah- Beyazlılar, Yeşil Burun Adalı futbolcuyla kurduğu temastan olumlu geri dönüş almıştı. Sonrasında Portekiz ekibi ile pazarlık masasına oturan Kara Kartal bir türlü görüşmelerde sonuca varamamıştı. Mavi- Beyazlılar oyuncuyu satmak isterken, Beşiktaş yine kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışıyor. İspanya’dan da talipleri olan 29 yaşındaki golcünün, Porto yönetimine ‘kolaylık sağlayın’ mesajını gönderdiği öğrenildi.