Ze Luis anlaşmayı bekliyor

Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, Porto’lu Ze Luis’i gündemine almıştı. Siyah- Beyazlılar, Yeşil Burun Adalı futbolcuyla kurduğu temastan olumlu geri dönüş almıştı. Sonrasında Portekiz ekibi ile pazarlık masasına oturan Kara Kartal bir türlü görüşmelerde sonuca varamamıştı. Mavi- Beyazlılar oyuncuyu satmak isterken, Beşiktaş yine kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışıyor. İspanya’dan da talipleri olan 29 yaşındaki golcünün, Porto yönetimine ‘kolaylık sağlayın’ mesajını gönderdiği öğrenildi.