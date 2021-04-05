Zayıflamak için başladı şimdi hedefi dünya şampiyonluğu

Antalya'da oturan İbrahim Sel, 8 yıl önce 135 kiloya yükselince bel ağrısından dolayı hastaneye gitti. Ağrılarından dolayı doktorunun tavsiyesiyle zayıflama kararı alan Sel, diyet ve spora başladı. Fitness yapan Sel, 2 yılda 10 kilo verdikten sonra antrenörlerinin tavsiyesiyle antrenmanlara devam etti. 4 yılda 110 kiloya inen Sel, fitness sporuna ilgisinin artmasıyla kendini geliştirmeye karar verdi. Geçen yıl 76 kiloya düşen Sel, vücut geliştirme ve fitness yarışmalarına katılma kararı aldı. Antalya'da 1 Nisan'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Sel, 40-44 yaş arası klasik açık sıklet kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Zayıflamak için başladığı fitness sporunda şampiyonaya katılıp kategorisindeki 15 kişi arasında gümüş madalya sahibi olan Sel, "Madalya kazandığımda ayaklarım yerden kesildi. Podyuma nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Zayıflamak için başladığım sporda kilo vererek hem sağlığıma kavuştum hem de başarılı bir sporcu oldum. Gelecek yıl yapılacak Türkiye şampiyonasına altın madalya kazanma hedefiyle hazırlanıyorum. Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, milli formayı giymeyi hayal ediyorum. Hedefim, milli takımla İspanya'da düzenlenecek Balkan şampiyonasına katılıp, derece kazanırsam dünya kupasında mücadele etmek" diye konuşu.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)