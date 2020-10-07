Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Zanka, eski takımı Kopenhag'a kiralık olarak gönderilmişti.
Kopenhag, Zanka için Fenerbahçe'ye maaş ve kiralama bedeli dahil aylık 67.000 euro ödeyecek. Zanka'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
Zanka, 2007-2012 ve 2014-2017 yıllarında da Kopenhag forması giymişti.
2 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'dan transfer edilen Zanka, sezonun 2. yarısında Düsseldorf forması giymişti. Danimarkalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıktı.
NTV Spor