Zanka'nın kiralama bedeli ne kadar? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin geçen sezon Huddersfield'dan transfer ettiği Danimarkalı savunmacı Zanka, eski takımı Kopenhag'a kiralanmıştı. Anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

07 Ekim 2020, Çarşamba 14:02 Son Güncelleme:
- A +
Zanka'nın kiralama bedeli ne kadar? İşte detaylar...

Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Zanka, eski takımı Kopenhag'a kiralık olarak gönderilmişti. 

Kopenhag, Zanka için Fenerbahçe'ye maaş ve kiralama bedeli dahil aylık 67.000 euro ödeyecek. Zanka'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Zanka, 2007-2012 ve 2014-2017 yıllarında da Kopenhag forması giymişti.

2 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'dan transfer edilen Zanka, sezonun 2. yarısında Düsseldorf forması giymişti. Danimarkalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıktı.

NTV Spor


İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani'den flaş itiraflar!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...