Zanka isyan etti! 'Anlayışlı kimse yok mu?'

Avrupa liglerinin Nisan ve Mayıs aylarını futbolsuz geçirmesi öngörülürken, UEFA Temmuz-Ağustos aylarında maçların tamamlanması istiyor. UEFA'nın ilgili kurum ve kulüplere bir yazı gönderdiğini belirtildi. UEFA'nın yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç Temmuz-Ağustos aylarında planladıkları öğrenildi.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ara transfer döneminde de kiralık olarak Fortuna Düsseldorf takımına gönderdiği Mathias Jorgensen (Zanka) isyan etti. Tecrübeli savunmacı, kendisine ait Twitter hesabından UEFA'ya isyan etti.

Zanka attığı tweette, "UEFA'nın son duyurusunda gerçek bir değerlendirme yapabilecek bir anlayışlı." ifadelerini kullandı.