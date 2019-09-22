Zanka: Galatasaray derbisini bekliyorum

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Zanka, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’deki ilk isabetli şutunda Fenerbahçe’ye beraberliği getiren golü atan savunma oyuncusu Zanka, “Maça şanssız başladık ve 1-0 yenik duruma düştük. Sonrasında attığım golle beraberliği sağladığımız için çok mutluyuz. Yaptığımız hataları, daha fazla birlikte oynayarak düzelteceğimizi düşünüyorum. Sonuçta yeni bir takımız. Elbette hatalardan memnun değiliz. Galatasaray derbisi dünyanın en önemli maçlarından biri. Büyük bir heyecanla maçı bekliyorum” yorumunu yaptı.