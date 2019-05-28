Turkish Airlines EuroLeague'in başarılı ekiplerinden Zalgiris Kaunas, yeni sezon için ilk transferini Partizan'dan Jock Landale'i alarak gerçekleştirdi.

Zalgiris, transferi duyursa da Partizan ile arada ufak pürüzler kaldığı söylentileri vardı.

Sırp medyasında çıkan haberlere göre ise Zalgiris, 23 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Partizan'a 250.000 euro bonservis ödedi.

Bu sezon Partizan ile kolej sonrası ilk profesyonel deneyimini yaşayan Landale'in 1 yıl daha kontratı bulunuyordu.

2.11'lik pivot, bu sezon Partizan formasıyla EuroCup'ta çıktığı 16 maçta; 11.2 sayı, 6.5 ribaunt, 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Partizan'a veda eden Landale, Zalgiris ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.