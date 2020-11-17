Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova maç sonucu: 78-87

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, Rus ekiplerinden CSKA Moskova'yı konuk etti. Zalgiris, maçın bitimine 1:09 kala skoru 78-79'a getirmiş olmasına rağmen Mike James'in 8-0'lık serisiyle maçı sonlandıran CSKA Moskova, karşılaşmadan 78-87'lik skorla galip ayrıldı.

CSKA Moskova, 9. maçında 6. galibiyetini elde ederken Zalgiris Kaunas ise 9. maçında 4. yenilgisini aldı.

Karşılaşmada iki takımdan da süre alan tüm oyuncular skor katkısı yaparken CSKA'dan Mike James 27 sayı, 5 asist ile yıldızlaştı. Konuk ekipte Will Clyburn 13, Darrun Hilliard 12 sayıyla oynadı.

Ev sahibi Zalgiris'te Marius Grigonis, 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Thomas Walkup da 10 sayı, 7 asist ile maçı tamamladı.