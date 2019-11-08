Zalgiris Kaunas - Barcelona maç sonucu: 86-93

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk etti.

Barcelona, zorlu deplasmanda rakibini 93-86'lık skorla geçti.

Konuk ekip, 7. maçındaki 6. galibiyetini elde ederken Zalgiris ise 3. kez mağlup oldu.

Barcelona'da Cory Higgins 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nikola Mirotic de 24 sayıyla oynadı.

Zalgiris'te Zach LeDay 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Thomas Walkup ve Marius Grigonis de 14'er sayıyla maçı tamamladılar.



