Milli yüzücülerimizin 2020 yılı boyunca elde ettiği tarihi başarılar, uluslararası yüzme camiası tarafından dikkatle takip ediliyor. Dünya’nın en prestijli yüzme web sitelerinden SwimSwam tarafından verilen bu ödülle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yüzmede tarihe geçecek bir yıla tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek “Milli sporcularımızın başarılarının Dünya yüzme camiası tarafından da yakından takip edildiğini görüyoruz. Kazanılan başarılar tesadüf değil. Ülkemizin sporcu alt yapısına, doğru antrenör metotlarına ve uluslararası standartlardaki tesislere sahip olması, bu güzel tablonun en büyük sebepleri. Genç kardeşlerimizin başarıları ve rekorları, övgüyle bahsedilmeye devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi

1 milyon kişiye ulaşması hedeflenen Bakanlığın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin yanı sıra geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için hayata geçirilen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'yle de Türkiye sporda emin adımlarla ilerliyor... 2020'de yüzmede özellikle de Emre Sakçı'nın Macaristan'daki Uluslararası Yüzme Ligi’nde (ISL) tarihi rekorlar ve başarılar elde etmesi, dünya yüzme camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Yakın zamanda da Merve Tuncel'in 1500m'de gençler dünya rekorunu geçmesi ve alınan olimpiyat kotaları bu ödülün alınmasındaki etkenler arasındaydı.