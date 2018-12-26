Yüzmede dokuz Türkiye rekoru

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nın ilk gününde tam 9 Türkiye rekoru kırıldı.

ENKA’dan Beril Böcekler, kadınlar 1500 metre serbestte 16.27.52’lik derecesiyle rekorunu geliştirirken, 200 metre karışıkta Fenerbahçe’den Deniz Ertan, 2.17.84’le yeni rekorun sahibi oldu.

200 metre karışıkta Fenerbahçe’den Baturalp Ünlü, 2.01.11 ile 15-16 yaş kategorisinde Türkiye’nin en iyi derecesini yaptı.

ENKA’dan Ergecan Gezmiş 800 metre serbestte 7.55.23’le rekoru geliştirdi.

Fenerbahçe’den Mert Kılavuz ise 1500 ve 800 metre serbestte 15 yaş kategorisinde rekorun yeni sahibi oldu.