Yüzmede Avustralyalı Emma McKeon altın madalyanın sahibi oldu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda yüzmeye yeni eklenen kadınlar 50 metre serbest stil finali yapıldı.

Avustralyalı Emma McKeon, 23.81’lik derecesiyle ilk sırada geldi ve altın madalya kazandı. Bu stilde ilk olimpiyat altın madalyasının sahibi olan McKeon’un bu derecesiyle de ilk olimpiyat rekoruna adını yazdırdı.

Avustralyalı yüzücü, Tokyo 2020’de 100 metre serbest, kadınlar 4x100 serbest bayrak, kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışlarında altın madalya elde etti. McKeon, ayrıca 100 metre kelebek, kadınlar 4x200 serbest bayrak ile karışık 4x100 metre karışık bayrak yarışlarında da bronz madalya aldı.

İsveçli Sarah Sjoestroem 24.07’lik derecesiyle gümüş, Danimarkalı Pernille Blume 24.21’lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

TOKYO (AA)