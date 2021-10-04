Yüzme Federasyonunun genel kurulu, 2 Kasım’da yapılacak

Türkiye Yüzme Federasyonunun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu, 2 Kasım Salı günü yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığının Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurulu, 02/11 / 2021 Salı Günü saat ;14,00 de Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.No:13 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Binası B2 katında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
02/11/2021 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yer ve saatte bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Genel Kurul Delege kayıt işlemleri 12.30 – 14,00 saatleri arasında yapılacaktır. Kayıt esnasında Delegelerin kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur.
Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.tyf.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Genel Kurul Delegelerine duyurulur.
TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU YÖNETİM KURULU