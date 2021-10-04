Yüzme Federasyonunun genel kurulu, 2 Kasım’da yapılacak

Türkiye Yüzme Federasyonunun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu, 2 Kasım Salı günü yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığının Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurulu, 02/11 / 2021 Salı Günü saat ;14,00 de Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.No:13 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Binası B2 katında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

02/11/2021 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yer ve saatte bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul Delege kayıt işlemleri 12.30 – 14,00 saatleri arasında yapılacaktır. Kayıt esnasında Delegelerin kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur.

Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.tyf.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Genel Kurul Delegelerine duyurulur.

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU YÖNETİM KURULU