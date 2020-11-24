Yusuf Yazıcı Fransızları büyülüyor!

Geçen sezon Fransız ekibi Lille'e transfer olan ve şu an ülkemizi, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'la birlikte burada temsil eden Yusuf Yazıcı, harika performanslarına bir yenisini daha ekledi. Sadece Lille taraftarlarını değil, tüm Fransızlar'ı büyüleyen Yusuf, bu kez de takımıyla bu sezon Ligue 1'de (Fransa 1. Ligi) ilk 11'de çıktığı ikinci maçında Lorient karşısında şov yaptı. Yıldız futbolcu, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldıkları mücadelede ceza sahası içinden 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Daha önce lig bazında bir maçta iki gol birden; 18 Mart 2018'de Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 4-1 kazanılan Yeni Malatya mücadelesinde atan 23 yaşındaki oyuncu, böylece Lille'dek son 5 resmi maçında 2 asist ve 8 gole ulaştı.

Ligde ise Burak Yılmaz

Takımı adına toplamdaki 13. resmi sınavında ise 9 gole ulaşan Yusuf, Lille'in bu sezonki en golcü futbolcusu unvanını korudu. Listede onun ardından 6 golle Burak Yılmaz yer aldı. Burak da, ligde Lille'in en skorer ismi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik direktör Christophe Galtier da, "Bu performans Yusuf'un seviyesini ispatlıyor. Kale önünde çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir oyuncu varsa, bu hocaya da birçok olasılık sunar" ifadelerini kullandı.

Fransız medyası onu konuşuyor!

24 puanlı PSG'nin 2 puan gerisinde ligde ikinci sırada yer alan Lille'in Türk yıldızını Fransız L'Equipe Gazetesi, 8 puanla haftanın ilk 11'ine aldı. İşte Fransız medyasında öne çıkan Yusuf yorumları;

L'Equipe: Yazıcı yürüyüşü. Lille'in galibiyetinin mimarı Türk yıldız oldu. Durdurulamıyor!

Le Parissien: Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille, PSG ile puan farkını 2’ye düşürdü.

Le Monde: Lille’e galibiyeti, Türk Yusuf Yazıcı’nın dehası getirdi.

Foot Mercato: Lille ve Yusuf Yazıcı, Lorient'i boğdu.

Maxi Foot: Çok basit. Bir Yusuf Yazıcı var, bir de diğerleri. Türk oyuncu muazzamdı.

France Info: Yusuf Yazıcı bir kez daha parladı.

So Foot: Türk oyuncunun ipleri eline aldığı tek lig Avrupa Ligi değil.