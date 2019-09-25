Yusuf Yazıcı eleştirilerine cevap!

Lille'in yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 5 maçta gol ya da asist üretememişti. Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier, 22 yaşındaki milli futbolcu hakkındaki eleştirilere Ligue 1'de Strasbourg ile karşılaşacakları mücadele öncesinde düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

10 numara mevkiinde forma giyen yıldız ismin kendisini baskı altında hissetmediğini belirten Galtier, "Ülkesinden, arkadaşlarından ve ailesinden ayrıldı. Buraya gelişi de uzun zaman aldığı için sezona iyi hazırlanamadı. Yusuf'un şu anda yapması gereken hayatındaki değişiklikleri sindirmek ve Ligue 1'e uyum sağlamak." şeklinde konuştu.

Yusuf'un zamanla kendisini göstereceğinden emin olduğunu belirten 53 yaşındaki Fransız teknik adam, "Üç günde bir maça çıktığımız için yeterince idman yemiyor. Ancak zamanla eski gücüne ulaşacaktır. Çalışmalarımızda ona teknik ve taktik açıdan telkinlerde bulunuyoruz. Potansiyelini en kısa sürede açığa çıkaracağından eminim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler