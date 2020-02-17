Yusuf Şimşek: Bu maçı hiç oynanmamış sayıyoruz

TFF 1. Lig’in 22. haftasında İstanbulspor’a kendi evinde 5-0 mağlup olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da teknik direktör Yusuf Şimşek, son derece üzgün olduklarını belirterek karşılaşmayı hiç oynanmamış saydıklarını söyledi. Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 10 dakikasında gidişatın belli olduğunu belirtti.

Maçta son derece kötü bir futbol oynadıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Futbol adına açıkçası çok fazla bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. İnanılmaz derecede üzgünüm. Oyuncularım da inanılmaz derecede üzgün. Bu maçı hiç oynanmamış sayıyoruz. Gerçekten öyle saymak zorundayız. Geçen hafta galip geldiğimiz maçtan sonra da hatalarımızı söylemiştik. Bu maçtan sonra da hatalarımızı oturup konuşacağız. Balıkesir camiasına en iyisini yapmaya çalışacağız. En layık bir şekilde bu hafta çalışacağız. İnşallah bu maçı önümüzdeki hafta telafi edeceğiz."