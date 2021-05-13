Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasının ardından konuştu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan Günay, "Hiçbir açıklama, hiçbir şey bizim konsatrasyonumuzu bozamaz. Biz taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm unsularımızla şampiyonluğa kanalize olduk. Taraftarımız hiç merak etmesin Cumartesi akşamı şampiyon olacağız. Herşeyimizle şampiyonluk maçını düşünüyoruz. Galatasaray finallerin takımıdır. Başaracağız. Konsantrasyonumuzu bozacak hiç bir konuya, tartışmaya girmeyeceğiz. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar. Ben sadece takımımızın oynayacağı Malatyaspor maçını düşünüyorum. Şu anda bunun dışında bir şey konuşmam. Taraftarımıza gerçek bir bayram hediyesi vereceğimize inanıyorum" dedi.







