Yusuf Günay: 27 kupa bir rekordur

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Sarı-Kırmızılı kulüpteki son gelişmeler hakkında önemli bilgiler aktardı. Ekotürk TV'de canlı yayına katılan Günay'ın programdan öne çıkan ifadeleri şöyle:

'Bir mucize gerçekleşiyor'

■ Sayın Mustafa Cengiz'in sağlık durumu bizleri mutlu edecek derecede iyi gidiyor. Bir mucize gerçekleşiyor diyebilirim.

■ Bugün pandemi sebebiyle tüm kulüplerin gelirleri sıfır durumda. Buna rağmen dernekte, yani amatör branşların olduğu bölümde bile gelir ve gider farkımız artı 2.7 milyon TL.

■ 2018-2019'da UEFA bize 20 milyon Euro zarar edebilirsiniz dedi. Biz 25 milyon Euro kâr ettik. 2019-2020'ye baktığımızda 10 milyon Euro zarar hakkı verildi. Bu sezonun yarısı pandemi ile geçmesine rağmen başa baş kapattık.

■ Başkan Mustafa Cengiz görevi devraldığında Galatasaray'ın borcu 290 milyon Euro'ydu. Bu borcu 234 milyon Euro'ya indirdik.

'Derbi kaybı 20 milyon TL'

■ Geçen sezon Beşiktaş maçının seyircisiz oynanması sebebiyle yaşadığımız gelir kaybı 10 milyon TL. Fenerbahçe maçında da yine en az bu kadar kaybımız var.

■ Yönetimin sessiz kaldığı şeklinde taraftarımızın eleştirisi oldu. Ortada bir haksızlık vardı. Bir 6 saniye kuralından bahsedebiliriz. Bir operasyon vardı demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir sürü şanssızlığın üst üste yaşandığı bir dönem oldu. Kalecimizin ayağının kırılması, seyircisiz oynamak bizim için çok önemli bir faktör.

■ 2018 Ocak ayından itibaren, Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz yönetiminde Galatasaray Spor Kulübü 27 kupa kazandı. Bu bir rekor. Bunun içinde esporda kazanılan 10 adet kupa da yok.

■ Florya'nın Riva ile birlikte Emlak GYO'ya devredildiği genel kurulda ben de vardım. İnsanlar başka türlü kurtuluşumuz yok diye satışına izin verdi. Bunu tekrar geri almak bize nasip oldu. 3 yıl önce 120 milyon TL'ye tapusu devredilen yer, aynı fiyat, 5 yıl vade ile ödemek kaydıyla, çok uygun ekonomik şartlarda geri alındı.

'300 kişiyle düşüremezler'

■ 2019-2020 sezonunda bütün kulüplerin kâr ve zararları KAP'a bildirildi. Galatasaray'ın pandemi döneminde 46 milyon TL zararı oldu. Rakiplerimizden biri 153 milyon TL, diğeri 477 milyon TL zarar bildirdi. Bu anlamda Galatasaray'ın ekonomik olarak daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

■ Galatasaray camiasının, yapılanların hukuka aykırı olduğunu görmesi ve yönetimlerin ileride bu yöntemlerle karşılarına bir engel çıkmaması için savaşıyoruz. 2500 oyla göreve gelmiş bir yönetim gecenin 11'inde 300 kişi ile idari ibrasızlıkla düşürülmemelidir.