Yusuf gitmek istiyor Trabzon bırakmıyor

Trabzon-Lille hattında Yusuf Yazıcı trafiği... Genç yıldızın peşini bırakmayan Fransız ekibi, Trabzonspor’un her reddettiği teklifin ardından Fırtına’nın kapısını yeniden çalıyor. Lacivert Kırmızılılar, son olarak bonus olarak teklif ettikleri 3 milyon Euro’yu da bonservisin içine ekledi ve teklifini net 15 milyon Euro artı bir sonraki satıştan pay olarak güncelledi. Avrupa hayalleri olan 22 yaşındaki futbolcu ise, “bana izin verin, bir Trabzonlu’nun Avrupa’da neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyorum” sözleri ile yönetime gitmek istediğini bildirdi.

Birebir görüşecek

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ise katı tutumundan geri adım atmadı. “kulübün borcu 160 milyon Euro. bu rakamı getirseniz de Yusuf ve Abdülkadir’den birini satmam” diyen Fırtına’nın patronu, başarılı oyuncunun en az 1 sene daha takımda kalmasını istiyor. bu nedenle Ağaoğlu ile Yusuf’un önümüzdeki günlerde birebir olarak özel bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.