Yusuf Erdoğan: Galibiyeti kaçırdık

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı lacivertliler ilk yarıda Soldado’nun harika golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamlarken, yeşil beyazlılar ise son dakikalarda Aytaç Kara ile bulduğu golle skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından Yusuf Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yusuf'un maç sonu açıklamaları:

"Kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Üzülelim mi, sevinelim mi arasında bir maç oldu. Son dakikada galibiyeti de kaçırdık. Daha iyi yerlerde olmalıyız, bu camia bunu hak ediyor. İkinci yarı inşallah bize ders olur."

"Attığımız birçok gol VAR'dan döndü. Bugün de yarım gol attık, oldu mu, olmadı mı heyecanı yaşadık."