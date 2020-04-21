Yurt dışında Samba hakim!

Brezilya, geçen yıl yurt dışında en fazla futbolcusu mücadele eden ülke unvanını elde etti. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre, 2019 yılında 186 ülke, en az bir futbolcusuyla yurt dışında temsil edildi. Brezilya, geçen yıl bin 600 futbolcuyla yurt dışında en fazla oyuncusu forma giyen ülke oldu.

Bu futbolcuların yüzde 74,6’sı ülkelerin en üst düzey liglerinde görev aldı. Listede Fransa, bin 27 futbolcuyla 2., Arjantin de 972 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.