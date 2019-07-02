Yunus Akgün’e onay çıktı

Galatasaray cephesi, Lazio'nun transfer etmek istediği Yunus Akgün'e izin verecek.

02 Temmuz 2019, Salı 06:14
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Yunus Akgün’e onay çıktı

Aslan’ın 19 yaşındaki yeteneği Yunus Akgün’le, İtalyan kulübü Lazio yakından ilgileniyor.

Çizme temsilcisinin, transferi için İstanbul’a temsilci göndermeyi düşündüğü genç yeteneğin ayrılığına, Galatasaray cephesinden de onay çıktığı öğrenildi.

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