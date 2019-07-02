Yunus Akgün’e onay çıktı

Aslan’ın 19 yaşındaki yeteneği Yunus Akgün’le, İtalyan kulübü Lazio yakından ilgileniyor.
Çizme temsilcisinin, transferi için İstanbul’a temsilci göndermeyi düşündüğü genç yeteneğin ayrılığına, Galatasaray cephesinden de onay çıktığı öğrenildi.
Aslan’ın 19 yaşındaki yeteneği Yunus Akgün’le, İtalyan kulübü Lazio yakından ilgileniyor.
Çizme temsilcisinin, transferi için İstanbul’a temsilci göndermeyi düşündüğü genç yeteneğin ayrılığına, Galatasaray cephesinden de onay çıktığı öğrenildi.
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