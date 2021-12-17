Adana Demirspor'un Galatasaray 'dan kiralık olarak kadrosun kattığı ve laviret mavililerin Süper Lig'e çıkışında önemli bir pay sahibi olan Yunus Akgün, Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Genç futbolcu, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a, kariyer planmasında takım arkadaşı Balotelli'ye kadar bir çok konuda özel açıklamalarda bulundu.

"Devre arasına son 3 maçımızı kazanarak girmek istiyoruz"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yunus, "Geçen hafta kazandık. Takımın havası güzel. Ligde yarın Alanyaspor ile hafta içi Galatasaray ile oynayacağız. Kolay olmayacak. Galatasaray maçı benim için özel bir maç olacak. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah sonucunu alırız. İlk yarıda son 3 maçımız var. Bu maçları da kazanıp devre arasına öyle girmek istiyoruz." dedi.

"Montella ile birlikte dayanıklılığımız çok arttı"

Vincenzo Montella'nın gelişiyle fizik kalitelerinin yüksekldiğini vurgulayan Yunus Akgün, "Kendisi İtalya'dan geldi. İtalyan futbolu daha agresif ve dinamik olduğu için bize de bunu yansıtmayı başardı. Şu an takımın dayanıklılığı çok yüksek. Montella genç futbolculara çok önem veriyor. Bizimle sürekli konuşuyor. Bana da çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

"Montella ile çalışmak benim için avantaj"

Kariyer hedefleri arasında Avrupa'da futbol oynamak olduğunu ifade eden genç futbolcu, "Montella hoca da çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir golcüydü. Bu yüzden benim onunla çalışmam kariyerim için avantaj. Ondan ne kadar çok şey öğrenirsem. Konuştuğumuzda bana eksiklerimi söylüyor ve bu eksiklerimi gidermem için yardımcı oluyor. Bana maç içi sürekliliğimi artırmam ve son vuruşlar üzerinde çalıştığımda önümün açık olduğunu söylüyor. Maç içi sürekliliğimi artırdım bunu hocamda söylüyor. Hocamın dediklerine dikkat ediyor ve eksiklerimin üzerine gidiyorum." şeklinde konuştu.









"Alanya'ya kazanmak için gideceğiz"

Adana Demirsporlu futbolcu, ligde yarın oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Montella hoca rakipler üzerinde yaptığı analizlerin ardından bize nasıl oynamamız gerektiğini gösteriyor. Rakibi iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık. Alanyaspor forma da bir takım. Ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. İnşallah 3 puanla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Balotelli bana çok yardımcı oluyor"

Takım arkadaşı Mario Balotelli ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade eden Yunus Akgün, "Dışardan göründüğü gibi değil. Çok mütevazı ve müthiş bir insan. Bana da çok yardımcı oluyor. Önemli bir kariyere sahip oyuncu. Her zaman bize uyarılarda bulunuyor." dedi.

"Galatasaray karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Ligin 18. haftasında 21 Aralık Salı günü eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacak olan Yunus Akgün, "12-13 yıl Galatasaray'da oynadım, Galatasaray'da büyüdüm. Fatih hocamın elinde yetiştim. Ancak şu an Adana Demirspor'da ekmek yediğimiz için Galatasaray karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'dan yetişen futbolcunun duruşu her zaman böyledir. Ben de bu duruşu sergileyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Fatih hoca babam gibidir"

Fatih hoca benim babam gibidir. Bana her zaman yardımcı oluyor. Benim sürekli forma giymemden de memnun. Arda ağabey başta olmak üzere Galatasaray'daki tüm abimlerimle ve arkadaşlarımla görüşüyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray, Avrupa'da final ya da yarı final oynayabilir"

Galatasaray'ın Avrupa'daki performansına bakınca, Avrupa Ligi'nde yarı final veya final oynayacağını düşünüyorum. Bu performanslarını neden lige yansıtamıyorlar anlamayamıyorum ama Avrupa'da gerçekten müthiş oynuyorlar. Gruptan da lider çıktılar. Ben Galatasaray için Avrupa'da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Lazio ve Marsilya gibi önemli takımlara karşı üstün bir oyun sergilediler. İnşallah sonuna kadar giderler.

"Muslera'da nazar mı var bilmiyorum"

Sivasspor maçında ciddi bir sakatlık geçiren Galatasaray kalecisi Fernando Muslera hakkında da konuşan Yunus, "Bu sene çok talihsiz olaylar yaşadı. Niye böyle oluyor, nazar mı var artık bilmiyorum ama çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Muslera çok iyi ve kaliteli bir insan. Üstünde bir şanssızlık var. İnşallah en kısa zamanda aramıza güçlü döner.

"Hedefim Galatasaray'a en güçlü şekilde dönmek"

Kariyer planlaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan başarılı futbolcu, "Her futbolcunun Avrupa'da oynama hayali vardır ama benim şu an tek hayalim Adana Demirspor'a katkı sağlamak. Ondan sonra zaten Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Benim hedefim Adana Demirspor'a katkı sağlayıp en güçlü şekilde Galatasaray'a dönebilmek. Galatasaray'da uzun yıllar forma giyip şampiyonluklar kupalar kazanmak istiyorum. Avrupa'dan bir teklif gelirse de oturulur konuşulur ve Galatasaray için en hayırlısı ne olacaksa o olur." şeklinde konuştu.

İki Belçika takımından teklif aldı

Daha önce Belçika kulüpleri Anderlecht ve Cercle Brugge takımlarından teklif geldiğini ancak anlaşma sağlayamadıklarını sözlerine ekledi.







