Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Berke Özer en iyiler arasında!

Football Talent Scout, 19 yaş altı futbolcular arasında kendi mevkilerinin en iyi 10 ismini açıkladı. Listede Stuttgart'lı Ozan Kabak, Fenerbahçeli Berke Özer ve Galatasaraylı Yunus Akgün de yer aldı.

Ozan Kabak bu sezon Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmiş ve Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan kadrosuna kattığı Berke Özer ile Atletico Madrid'in ilgilendiğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamıştı.

Bu sezon Galatasaray'da Fatih Terim'in şans vermeye başladığı Yunus Akgün ile Belçika Kulübü Anderlecht yakından ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Yunus Akgün'ü İtalyan ve İspanyol kulüpleri yakından takip ediyor.

19 yaş altı stoperler

1.Ozan Kabak

2.󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Ethan Ampadu

3.Benoit Badiashile

4.Sepp van den Berg

5.󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jonathan Panzo

6.Kik Pierie

7.William Saliba

8.Svetozar Markovic

9.Lars Lukas Mai

10.Sebastian Walukiewicz

19 yaş altı sağ ayaklı oyuncular...

1.Callum Hudson-Odoi

2.Diego Lainez

3.Umaro Embalo

4.Ferran Torres

5.Oliver Batista Meier

6.Antony

7.Victor Mollejo

8.Pedro Neto

9.Yunus Akgün

10.󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Xavier Amaechi

19 yaş altı kaleciler

1.Gabriel Brazao

2.Alessandro Plizzari

3.Berke Özer

4.Kjell Scherpen

5.Illan Meslier

6.Lazar Slavkovic

7.Luca Plogmann

8.Dominik Kotarski

9.Christian Früchtl

10.Nick Shinton