Özellikle kasları geliştirmek ve yüksek oranda protein ihtiva edebilmek için, yumurta büyük öneme sahiptir. Hatta bu konuda et ve balık ile beraber önemli besin kaynakları arasında geliyor. Tabii diğer bütün farklı yiyeceklerde olduğu gibi yumurtanın da belli başlı bazı besin değerleri bulunur. Bu değerleri bilerek gün içerisinde ne kadar yumurta yenmesi gerektiği ve nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda bilgi elde etmek mümkündür. Daha önemlisi yumurtanın içerdiği kalori miktarı ile beraber protein miktarını bilmek, ihtiyaç duyulan yumurta tüketimi en etkin şekilde ortaya çıkarabilir.

Yumurtanın besin değerleri

Yumurta içerisinde birçok farklı besin bulunmaktadır. Bu besinlerin değeri ise yumurtalarda ortak şekilde bulunur. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve bunu düzenli hale getirebilmek için, mutlaka periyodik olarak yumurta tüketilmesi gerekir.

Bu doğrultuda merak edilen besin değerleri kapsamında yumurta içerisindeki miktarı şu şekilde anlatmak mümkün;

- Karbonhidrat 0,3 gram

- Protein 6,5 gram

- Yağ 6 gram

- Kolesterol 200 miligram

- A vitamini 140 IU

- Potasyum 75 mg

- Kalsiyum 23 mg

- Demir 1 mg

Buna bağlı olarak vücut kitle endeksi ile beraber bir vücudun ihtiyaç duyduğu besin kaynakları üzerinden, günlük olarak yumurta tüketmek mümkündür. Tabii bu durum kişinin yaptığı spor ile beraber gündelik aktivitesine bağlı olarak harcadığı enerji üzerinden değişkenlik gösterebilir. Ancak genel itibariyle ortak şekilde ele alındığı zaman, yumurta tüketiminin önemi çok büyüktür.

Yumurta kaç kaloridir?

Yumurta kalori miktarı ele alınırken genelde 100 gram üzerinden hesaplama yapılır. Bu doğrultuda 100 gram yumurta içerisinde 154 kcal kalori bulunmaktadır. Bu doğrultuda bir yumurtanın ağırlığının 50 gram olduğu düşünülürse, yaklaşık olarak 75 kcal kalori bulunduğunu dile getirmek mümkün. Böylece gün içerisinde ne kadar yumurta tüketimi ile beraber vitamin ve mineral katkısı elde edilecek anlaşılabilir. Daha önemlisi kas kütlesini artırmak ve daha zinde bir yaşam için protein kaynağı olarak, vücut yapısına göre yumurta tüketimi gerçekleştirilebilir.

Yumurta kaç gram protein barındırır?

Yumurtanın içerdiği miktar bakımından en önemli besin kaynağı protein olarak öne çıkıyor. Tabii sadece protein miktarı değil, aynı zamanda doğrudan vücuda etki eden oran da çok önemlidir. Zira diğer birçok farklı vitamin ve mineral kaynağına göre protein yaklaşık olarak %90 gibi bir miktar üzerinden etki sağlar.

Bu doğrultuda bir yumurta içerisinde 6,5 gram kadar protein bulunmaktadır. Bu protein gün içerisinde vücut için gerekli olan miktar bakımından ele alındığında oldukça önemlidir. Günde bir veya iki tane yumurta tüketmek ile beraber ihtiyaç duyulan protein kaynağını elde etmek mümkün. Tam olarak 100 gram yumurta üzerinden ele alındığı zaman ise, protein miktarının 12,9 gram olduğunu söylemek mümkün.

Yumurta içerisinde bulunan diğer mineraller nelerdir?

Protein ve karbonhidrat ile beraber yağ gibi birçok önemli besin kaynağının yanı sıra, yumurta içerisinde farklı mineraller de yer almaktadır. Bunlar arasında folik asit, çinko, fosfor, demir gibi vücudun ihtiyaç duyduğu birçok önemli mineral yer almaktadır. Aynı zamanda oldukça önemli amino asit katkısı sunduğunu dile getirmek mümkün.

Yumurta ne kadar tüketilmelidir?

Genel olarak bakıldığı zaman yumurta kişinin vücut kitle endeksi ile beraber günlük enerji ihtiyacına bağlı olarak tüketim noktasında değişkenlik gösterir. Ancak ortalama olarak günde 1 tane yumurta tüketmek oldukça sağlıklıdır.

Tabii yüksek kolesterolü olan kişilerin haftada iki veya üç tane yumurta tüketmesi yeterlidir. Diğer taraftan her gün et ya da peynir yerine de yumurta tüketmek geçerlilik oluşturur. Böylece ihtiyaç duyulan enerji miktarı ile beraber protein katkısı en iyi şekilde elde edilebilir. Bu da kas kütlesinin arttırılması, yenilenmesi ve onarılması noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Yumurta nasıl tüketilebilir?

Yumurta hem sarısı hem de beyazı ile beraber bir bütün olarak tüketilmelidir. Çünkü birbirinden ayrılmış olsalar bile söylenenlerin dışında aslında hem beyaz hem de sarısı ciddi anlamda bir besin kaynağıdır. Diğer taraftan gün içerisinde haşlama ya da sahanda yumurta kırılmak suretiyle tüketilebilir. Tabii birçok farklı besin kaynağı üzerinden de beraber tüketmek mümkün. Fazla olmamak suretiyle yumurtayı çiğ olarak tüketmek de gün içerisinde yer almaktadır.