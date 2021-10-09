Yukatel Merkezefendi seri peşinde

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi 2'nci Başkanı Zafer Gökşin, "Gaziantep'te zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de bu ligde kolay lokma olmadığımızı ilk iki haftada oynadığımız oyunla tüm basketbolseverlere gösterdik. Gaziantep’te de iyi bir oyunla kazanmak ve seri başlatmak istiyoruz. Zafer Aktaş hocamız ve ekibi başta olmak üzere oyuncu grubumuz çok iyi durumda. Takımda çok iyi bir hava var. Bizde yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Umuyorum kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.

DHA