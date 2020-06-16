Yukatel, Denizlispor için yetenek avında

Denizlispor’un resmi sponsoru Yukatel, Yeşil siyahlıların geleceğinin planlanmasında da önemli bir rol üstleniyor.

Yukatel Denizlispor Yönetimi ve Yukatel yönetimi, Avrupa’da futbol oynayan genç gurbetçileri Yeşil siyahlılara kazandırmak için birlikte hareket etme kararı aldı. Projeyle, Yukatel tarafından tespit edilen yetenekli gurbetçi futbolcuların Denizlispor Kulübü bünyesine alınması hedefleniyor. Yukatel’in bugüne kadar Denizlispor’a maddi-manevi büyük katkılar sağladığını, bu katkıları da her platformda sürdürdüğünü belirten Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Denizlispor Kulübü olarak sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Bu yüzden kulübümüzün sağlam bir alt yapıya kavuşmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Futbolcu maliyetlerinin sürekli arttığı düşünüldüğünde artık alt yapı ve yetenekli gençlerin kulübe kazandırılması daha fazla önem kazanmaya başladı. İmzaların atıldığı günden bu yana bize desteğini sürdüren ana sponsorumuz Yukatel, kulübümüze gurbetçi oyuncuların kazandırılması konusunda da çaba içerisinde olacak. Hemşehrimiz olan Yukatel firması sahibi sayın Yusuf Karataş’a ve yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Memleketi olan Denizli’ye ve Denizli’nin en önemli markası Denizlispor’a verdiği destekler bize gücümüze güç katıyor” dedi.

Proje kapsamında, Almanya 4.Liginde mücadele eden bir takımla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, gurbetçi futbolcuların burada oynatılarak yetiştirilmesi ve daha sonra Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.