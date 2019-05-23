Yücel İldiz Denizlispor’da kaldı

Spor Toto 1. Lig’i şampiyon tamamlayan Abalı Denizlispor’un başkanı Ali Çetin, gelecek sezon teknik direktör Yücel İldiz ile devam etmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Çetin, takımın başına geçtiği andan itibaren ‘muhteşem’ dönüşün yaşandığını ve ‘O sene bu sene’ sloganıyla da yola devam ettiklerini belirtti ve ekledi:

“En baştan bu yana ben Yücel hocamızla devam etmeyi kararlaştırdık. Yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerle birlikte Yücel hocamızla devam etme kararı aldık. Süper Lig’deki hedefimizi ilk 5’te oynamak olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda transferler yapmak istiyoruz. İç transferle ilgili çalışmalarımız başladı. Dış transferi de görüşüyoruz. Kamp dönemine kadar transferlerin çoğunu bitirmek istiyoruz.”