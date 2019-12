İnternet kullanıcıları, Google servislerine ulaşmada erişim sıkıntısı yaşıyor. Masaüstü bilgisayar ya da cep telefonlarından internete bağlanmaya çalışan vatandaşlar, Google servisleri ve YouTube'a giremiyor. Durum böyle olunca da, 'Google çöktü mü, YouTube'a neden girmiyor?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, milyonlarca internet kullanıcısı için Google büyük önem arz ediyor. Peki, YouTube, Google, Gmail ve diğer servisler çöktü mü, neden girmiyor? İşte, son dakika haberinin detayları..."Sorun global kaynaklı"

CNN TÜRK'ün Google yetkililerinden ulaştığı bilgilere göre meydana gelen problem global kaynaklı bir sorun olarak belirlendi. Problemin kaynağına ulaşmak için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bazı kullanıcıların VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google'a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebildiği iddia ediliyor.

TÜRKİYE'DE GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

İnternet çöktü mü? Google çöktü mü? Türkiye'de internet kullanıcıları Google'a girmeye çalıştıklarında 502 hatasıyla karşı karşıya kalıyor. "The server encounterede a temporary error and could not complete your request. Please trt again 30 seconds. That's all we know" Türkçesi: Server geçici bir hatayla karşı karşıya kaldı ve şu anda sizin isteğinizi tamamlayamıyor. 30 saniye içinde tekrar deneyiniz.

Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.