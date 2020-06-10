Yok artık! Mike Tyson 18 milyon doları reddetti

2 kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan ve bu unvana da en genç ulaşan boksör olma durumunu hala elinde bulunduran Mike Tyson gelen dövüş tekliflerini reddetmeye devam ediyor.

Holyfield da hazırlanıyor

Tyson'ın 1997'de kulağını ısırdığı bir başka eski şampiyon Evander Holyfield da dönüş hazırlıklarına devam ediyor ancak ikilinin dövüşeceği konusu sadece dedikodudan ibaret...

18 milyon dolar!

53 yaşındaki Tyson'a dövüşmesi için yapılan son teklif ise Karma Dövüş Sanatları MMA efsanesi Wanderlei Silva'ydı. Ancak Tyson, 18 milyon dolarlık bu teklifi, geleneksel boksa geri dönmeyi istemesi gerekçesiyle için reddetti.