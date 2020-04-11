Yok artık Belarus!

Corona virüsüne rağmen Avrupa’da futbolun halen devam ettiği Belarus, tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs vakalarına rağmen lig maçları seyircili olarak oynanırken, yaklaşık 10 ülke ligin yayın haklarını satın almıştı. İlk kez yurt dışına canlı maçlarla açılan Belarus futbolundan akla gelen son fikir, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Dinamo Brest’in, kupa mücadelesinde konuk ettiği Shakhtyor Soligorsk karşılaşmasında tribünde cansız formalı manken vücutları ve üzerlerinde de insanların yüz resimleri vardı. Dinamo’nun internet üzerinden tanesi 175 TL’ye maç bileti sattığı, bunu satın alan kişilerin resimlerini de tribündeki cansız mankenlerin üzerine koyduğu bildirildi.

‘TV’den görebiliyorlar...’

Şimdiye kadar aralarında Britanya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Özbekistan’dan bazı futbolseverlerin, bu uygulamadan faydalandığını belirten Brest yöneticisi Vladimir Machulsky, “Bu bizim fikrimizdi. Maçlara gelemeyen taraftarlar, adeta sanal seyirci olarak tribünde yer alıyor ve canlı yayınlar sırasında da kendilerini görme fırsatı buluyorlar” diye konuştu.