Yine yan toplar!

Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde aynı grupta yer aldığımız İzlanda, bir kez daha grup elemelerinde rakibimiz olurken, bize karşı başarılı performansını sürdürdü. Daha önce sahasında Türkiye’ye karşı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzlanda, yine Ay-Yıldızlılar’a galibiyet şansı tanımadı. Toplamda rakibimizle oynadığımız 12. maçımızda 8. yenilgimizi alırken, Vikingler’in yan toplardaki tehlikeli ataklarına engel olamadık.

Hamren: Çok önemliydi

Son olarak Eskişehir’de 2018 Dünya Kupası grup elemelerinde 3-0 yenildiğimiz İzlandalılar, gollerini kanatlardan gelen yan toplarla atmıştı. Dün de bu kötü talihimiz devam etti. Ev sahibinin iki golünü de 32 yaşındaki stoper Ragnar Sigurdsson, yandan gelen toplarda atmayı başardı. Rakibin hocası Erik Hamren maç sonrası, “Maça iyi başladık ve golleri attıktan sonra birlikte durmayı başardık. Çok önemli bir galibiyet elde ettik” diye konuştu.