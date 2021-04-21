Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise olmazsa olmaz maçlar dizisine başladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

'Yaptığınız spor değil, çok önemli sosyal bir olay'

“Her maçı oyunculara konuşurken bunu kazanmamız lazım, bunu kazanırsak; yani inanın oyuncuyu ikna etmek çok kolay oymuyor. Çünkü kanıksıyor, hep kazanmamız lazım, hep kazanmamız lazım. Bu haftaki bizim maç konuşmamızdaki motivasyon şuydu: Sağ olsun Muzaffer kardeşimiz küçük bir video yapmış, engelli kardeşlerimiz, bayanlar, dernek başkanları, eski sporcularla ilgili ben onu gösterdim dedim ki 'Yaptığınız spor değil, çok önemli sosyal bir olay. Türkiye’de 3-4 milyondan fazla Erzurumlu sizin oynayacağınız maçın sonucunu merakla bekliyor. Bu toplumu eğer biz mutlu etmek istiyorsak bırakın kendimizi, kazandığımız parayı, bu maçı kazanın. Girdiğiniz zaman soyunma odasına kafanız yukarıda girin.' Bu çok önemliydi. 18 bin-20 bin seyirci bu maçta olsa vereceği destek çok fazla olurdu. Bu maç sahasında kazandığı ikinci maç. Ev sahibi olmanın avantajını yaşayamadık. Bu kadar takımına sevdalı taraftarı olan ekip olarak bize fazla sıkıntı verdi diyelim.”

Maçın analizini de yapan Vural, şöyle devam etti:

“Ve maçın analizine geçelim. 6 ve 22'nci dakikalarda iki tane pozisyonu rakibin var. Sonra biz sazı elimize aldık. Bizim de 28 ve 30'uncu dakikalarda iki pozisyonumuz var. İkişer pozisyonla devre bitti. 58, 64, 71, 83, 90 ve çok şükür 90+6'da Obertan’ın attığı müthiş golle hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Tabii ki rakibimiz maça çıkarken benim rakibim, kazanırsam 6 puanı koruyacağım diye oynamaya çalıştı. Oyun 6’ya 4 gibi oldu. Dolayısıyla orta sahayı kullanmadan atılacak uzun toplarla iş yapılmaya çalışıldı. Çoğunu kazandık, dönen topları kazandık, oyuna hakim olduk, bir türlü gol olmadı, direkten döndük. Çok şükür biz tabii bizde de ufak bir İPad var elimizde. Sanki penaltı bizim gördüğümüz kadar içerideydi gibi geldi. Gol ittirdi dedi. Türkiye liginde Ali kardeşime teşekkür ediyorum, Türkiye liginde ilk defa VAR'a gidilmeden bir maç bitti. Yani gidilip bakılsaydı ben hakemle konuştuğumda verilen cevap şuydu: VAR'dan bir uyarı gelmiyor. Demek ki öyle değerlendirmişler, ben yine de hakeme ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu akşam bizim için çok kritik bir akşamdı. Çok şükür sonunda bizi çok mutlu etti. Bizim de takımla olan ilişkimizde en azından şunu öğrendiler: Bir oyun oyuncu ile oynanıyor ama takım oyunu ile kazanılıyor. Dolayısıyla bu takım artık bir takım oldu duygusuyla sevinmesiyle o reaksiyonu veriyor. Uğraşacağız, olur olmaz; Allah büyüktür. Bu çabanın karşılığını bugün aldık. Bundan sonraki maçlar hiç kolay değil. Gaziantep, Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Alanya. Hiç kolay maçlar değil. Fenerbahçe şampiyonluğa çok yakınlaşması oldu, Alanya dördüncü olabilir miyim diye gayret ediyor. Biz hesap yapmıyoruz, önümüzdeki maçı kazanırsak o zaman hesap yapıyoruz. Çocuklarımı gönülden kutluyorum. Geri kalan maçlarda aynı şeyleri yaparlarsa aynı sonucu alabilirler.”

DHA