Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından gözler gelecek teknik adama çevrildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye imza atması için paylaşımlarda bulundu. Tecrübeli teknik adam da bu paylaşımlar sonrası bir mesaj yayınladı.
Fenerbahçe 'de 2-2'lik Beşiktaş derbisinin ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekipte gözler gelecek teknik direktöre çevrildi. Fenerbahçe yönetiminin teknik adam adayları arasında yer alan Kenan Koçak'a TFF'den onay çıkmadı.
Fenerbahçeli taraftarlar ise tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. Vural'ın ismi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Yılmaz Vural, Sarı-Lacivertli taraftarların paylaşımlarına, "Yine trendtopic olmuşum. Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." mesajıyla yanıt verdi.