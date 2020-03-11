Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç sonu rahatsızlanmasıyla ilgili soruya esprili bir şekilde "Eşek gibiyim." cevabını verdi.

İlk yarının buldukları bir golle tamamlandığını anımsatan Vural, "İkinci yarı Volkan’ın attığı gol oyuna denge getirdi. Çabuk cevap verdik. Rakibi önde karşılayarak engelledik. Çok şükür böyle zorlu puan mücadelesini 3-2 bitirdik, mutluyuz. Önemli bir taraftarın karşısında galip gelmek ve onların da bizi alkışlaması beni çok mutlu etti. Artık kazanma serisi yakaladık. Arka arkaya kazanılmış 4 maç sizi hemen yukarı çıkarıyor. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle Bursaspor’la biz, haftanın en karlı takımı olduk. Enteresan bir puan tablosu çıktı karşımıza. Artık Hatayspor da rahat değil. Mutluyuz, şimdi önümüze bakacağız. Önümüzdeki iki maçı kazanırsak, artık emaneten geldiğimiz bu ligden tekrar yukarı çıkma imkanı buluruz." ifadelerini kullandı.



