Ümraniyespor galibiyetiyle son 4 maç öncesi ilk 2 yarışına tutunup, Play-Off hattındaki yerini koruyan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural iddialı konuştu: "Altay maçını, moral bozukluğuyla kaybettik. 3 testte negatif çıkmamıza rağmen Ümraniye önünde de sahadaki yerimizi alamadık. Ancak maç boyunca gol kaçırma yarışına giren takımımız yine de kazanmayı başardı. Biz çok güçlü bir takımız ve nasıl olursa olsun Süper Lig'e çıkacağız. Bizi artık kimse yenemez."