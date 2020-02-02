Yılmaz Vural: Play-off içinde kalmak durumundayız

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu'ya konuk olan Akhisarspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Akhisarspor’un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, müsabakada önemli kırılma anları yaşadıklarını vurguladı.

İlk yarıda baskılı oynarken yedikleri golle geriye düştüklerini anlatan Vural, "Skoru değiştirmek isterken 43. dakikada kaçırdığımız gol var. Maçın ilk yarısında 5 pozisyonumuz oldu. İkinci yarının başında kalemizde bir gol daha gördük. Yaptığımız değişikliklerle farklı bir oyun formatına döndük. Tüm uğraşlar yerini bulmadı ve sonuç olarak maçı kaybettik. Biz de kaybederek takımı tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulübün kendisinden beklentisinin büyük olduğuna dikkati çeken Vural, "Maç sonrası diğer takımların aldığı sonuçları öğrenince, biraz teselli buldum. Rakiplerimiz de puan kaybetmiş. Ligde bir kopma olmuyor. 28 puanımız var. Play-off içinde kalmak durumundayız. Niyetimiz birinci ya da ikinci olarak çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.