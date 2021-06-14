Türk futbolunda birçok takımın teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, TV 100'e son dönemin tartışma konusu olan 1959 sezonu öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör konuyla ilgili, Vural, " Fenerbahçe 'nin 1959 öncesi şampiyonlukları kabul edilmeli. TFF bu şekilde kendini inkar ediyor. O zaman 1959'da kurulsaydın. Niye kabul etmiyorsun 1959 öncesi şampiyonlukları? O günkü liglerde o kadar takım vardı, başarılar vardı. Kabul edilmeli" ifadelerini kullandı.









"Rakamlara takılmaya gerek yok"

Yılmaz Vural yabancı kuralıyla ilgili olarak da "Rakamlara takılmaya gerek yok. Yurt dışında mücadele edeceksen sınırla edemezsin elbette. Chelsea gibi devlerle nasıl mücadele edeceksin sınırla" açıklamasında bulundu.