Yılmaz Bal: Galatasaray galibiyetine sevinemedik

Galatasaray’ı devirip lige geri dönen Çaykur Rizespor’da sportif direktör Yılmaz Bal, açıklamalarda bulundu. FANATİK’e konuşan başarılı futbol adamı, “Abarhoun’un hastalığı Umar’ın çarprazlarının kopması, kaleci Gökhan’ın sakatlığı bizi zora sokmuştu ama Galatasaray karşısında karakter koyduk. Bu süreçte hoca ve takım uyumu arttı. Galibiyetle başlamak çok güzel oldu. Ancak bizim için buruk bir sevinçti. Galatasaray’ın durumunu çok iyi anlıyoruz, çünkü aynı şanssızlıkları bir süredir biz de yaşıyorduk. Bu yüzden galibiyete tam olarak sevinemedik bile. Muslera ve Andone’nin sakatlıklarına çok ama çok üzüldük. Malesef ki futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Umarım en kısa zamanda daha güçlü dönerler” ifadelerini kullandı.

‘Adil sonuç olmayacak’

Süreç içerisinde, “Küme düşme kalksın” açıklaması yaptıkları için eleştirildiklerini de vurgulayan Bal, şunları söyledi: “Biz onu korktuğumuz için söylemedik, herkes için adalet istedik. Hâlâ söylüyorum, kim düşerse düşsün adil bir sonuç olmayacak. Ancak biz yine de son maça kadar elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Takımımıza güvendiğimi her zaman söyledim. Üst üste alacağımız sonuçlarla tehlikeli bölgeden de uzaklaşacağımıza inanıyorum.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL