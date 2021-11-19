Kevin De Bruyne Covid 19 şoku!

30 yaşındaki Belçikalı yıldız, son iki milli maçta oynarken, Estonya'yı 3-1 mağlup etti ve Galler ile 1-1 berabere kaldı.

Kevin De Bruyne ligde Everton mücadelesini, 24 Kasım’da Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

Guardiola yaptığı açıklamada, ‘’Ne yazık ki Kevin’nın test sonucu pozitif ve iyileşmesi için 10 güne ihtiyacı var’’ dedi.

Manchester City’nin bir diğer önemli eksiği ise Jack Grealish. Grealish bu sezon ligde 9 maça çıkarken 1 gol 1 asist yaptı.

Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ise bu sezon ligde 8 maça çıkarken 2 asist yaptı.