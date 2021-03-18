Yıldız futbolcular korona oldu! İnter revire döndü

İtalyan devi İnter'de koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Danilo D'Ambrosio ve Sloven kaleci Samir Handanovic'in ardından iki ismin daka koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Lacivert siyahlı ekibin yaptığı açıklamada bu isimleri Stefan de Vrij ve Matias Vecino olduğu öğrenildi. Dört futbolcu da 20 Mart Cumartesi günü Serie A'nın 28. haftasında oynanacak Sassuolo maçında takımdaki yerini alamayacak.

Ligde şampiyonluğa koşuyor

İnter, İtalya Serie A'da 27 hafta sonrasında en yakın takipçisi ezeli rakibi Milan'a 9 puan fark atarak 56 puanla lider konumda bulunuyor.