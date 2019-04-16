Türkiye Voleybol Federasyonu 2019 faaliyet programı kapsamında, Kütahya’nın Simav ilçesinde üç gün süren " Yıldız Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları” sona erdi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Manisa Turgutlu Belediyespor yıldız erkek voleybol takımı, müsabakaların ilk gününde Kütahya ilini temsil eden, Simav Kazcıoğlu Otomotiv yıldız erkek voleybol takımını 3-2’lik skorla, ikinci gününde ise Eskisehir Odunpazarı Belediyespor Kulübü yıldız erkekler takımını 3 – 1’lik skorla mağlup etti. Müsabakaların son gününde Simav Kazcıoğlu Otomotiv yıldız erkek voleybol takımı, Eskişehir Odunpazarı Belediyespor Kulübü yıldız erkekler takımını 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçlarla Turgutlu Belediyespor yıldız erkek voleybol takımı, Simav’da yapılan kulüpler arası yıldız erkekler voleybol grup birincisi oldu “ diye konuştu.

İHA