Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği’nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Ziyarette Başkan Demirören, Vali Ali Yerlikaya’ya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.