Yiğit Yalçın Çitak dünya şampiyonu!

Polonya’nın Gdynia şehrinde düzenlenen Dünya Yelken Gençler Şampiyonası’nda milli Sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak, Laser Radial erkekler sınıfında altın madalyanın sahibi oldu.

57 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda milli Sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak 9 yarış sonunda elde ettiği 56 net puanla zirveye çıktı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü’nün sporcusu olan Çitak, yarışta 63 puanla ikinci olan Avustralya’dan Zac Littlewood’u ve üçüncülük elde eden Polonya ’dan Tytus Butowski’yi geride bırakmayı başardı.